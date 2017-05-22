Минздрав одобрил повышение норм электромагнитного излучения

22.05.2017, 16:07

Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение нормы предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в Украине. Нормы электромагнитных излучений были одной из преград для внедрения 4G.

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета голова по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

"Подписан и зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения о внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных излучений. Нормы электромагнитных излучений, утвержденные еще в 1996 году, были одной из преград для внедрения 4G", - отметил Данченко Facebook.

"Это позволит операторам уменьшить инвестиции в построение современных сетей и количество разрешительных документов", - добавил он. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.