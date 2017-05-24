Минэнергоугля: все угольные госшахты на сегодня убыточные

24.05.2017, 16:26

Все государственные шахты, которые добывают энергетический уголь и входят в сферу влияния Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, на сегодня являются убыточными. Об этом на заседании правительства заявил профильный министр Игорь Насалик.

По словам министра, убытки государственной угольной отрасли за 2015 год составили 4,4 миллиарда гривень, при этом долги по зарплате достигали 0,7 миллиарда гривень, а долги за электроэнергию и перед бюджетом - 15,8 миллиарда гривень.

"Система, которая работала в угольной отрасли, - это система, которая утилизировала бюджетные деньги без какого-либо результата, она их просто использовала неэффективно", - добавил министр. Об этом сообщает УНИАН.