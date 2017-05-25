25.05.2017, 15:13

Реализация Концепции позволит комплексно решить проблемные вопросы функционирования угольной отрасли, реализовать системные меры по использованию ее потенциала для увеличения объемов добычи угля, повысить эффективность и перевести угольную отрасль на бездотационный и самоокупающийся режим деятельности с одновременным решением экологических и социальных проблем шахтерских регионов и созданием благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Представляя проект Концепции на заседании Правительства, Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что угольная отрасль должна обеспечивать потребности тепловой генерации, поскольку осуществляются мероприятия по замещению антрацитовой группы угля газовым углем. "В 2019 году мы можем сказать, что мы полностью отказались от антрацитовой группы угля", - подчеркнул Игорь Насалик.

Концепция, по словам Министра, направлена на развитие собственной добычи угля. Игорь Насалик отметил, что предыдущая система, которая работала в угольной отрасли, способствовала неэффективному использованию средств, а основной проблемой было то, что шахты не были заинтересованы в увеличении добычи угля: сколько бы ни добыла шахта, работники гарантированно получали зарплату. Также проблемными вопросами были реконструкция шахт, поставки шахтного оборудования и т. д.

Среди шагов, которые планируется осуществить, министр назвал реструктуризацию задолженности, выделение дополнительных средств для модернизации предприятий и пересмотр структуры. "Задача Минэнергоугля - дать возможность и средства производства, но каждая шахта как отдельное предприятии сама отвечает за результаты работы: что заработал, то и имеешь", - очертил Министр изменения, которые должны произойти в отрасли.

Министр отметил, что поддержка перспективных угольных шахт позволит повысить заработную плату шахтерам, обеспечить безопасность труда.

Также Министр отметил, что вопрос реформирования рассмотрен на трех заседаниях коллегии Минэнергоугля и обсужден с отраслевыми профсоюзами.

"Совместными усилиями Правительства и профсоюзов отрасли с привлечением общественного и депутатского контроля за прозрачностью реформирования отрасли, проведением тендерных закупок и оптимизацией использования средств мы сможем вывести угольный сектор на качественно новый уровень и восстановить престижность шахтерского труда", - убежден Игорь Насалик.

Инф. Пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.