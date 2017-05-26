Кабмин утвердил состав Наблюдательного совета антидопингового контроля

26.05.2017, 16:37

Кабинет министров Украины утвердил состав Наблюдательного совета антидопингового контроля.

Соответствующее распоряжение от 24 мая 2017 г. No 350-р опубликовано на Правительственном портале.

В состав совета, в частности, вошли первый заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул, первый вице-президент Спортивного комитета Александр Артемьев, заместитель министра здравоохранения Роман Илык, вице-президент Национального олимпийского комитета Равиль Сафиуллин, вице-президент Национального комитета спорта инвалидов Оксана Скугарева и т.п.

Указанный совет определяет основные направления антидопинговой деятельности, общее количество тестирований в год; подает предложения по структуре, штатному расписанию, финансирование Национального антидопингового центра на следующий бюджетный год; утверждает ежегодный отчет о деятельности Национальной антидопинговой лаборатории, обеспечивает его обнародование.

Реализация акта будет способствовать созданию организационных основ осуществления антидопингового контроля и координации работы по вопросам профилактики, предотвращения применения и распространения допинга в спорте.

Решение принято согласно закону Украины "Об антидопинговом контроле в спорте". Об этом сообщает УНИАН.