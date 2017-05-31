"Шахтер" продлил контракт с полузащитником Степаненко

31.05.2017, 15:34

ФК "Шахтер" подписал новое соглашение с полузащитником команды Тарасом Степаненко, сообщает официальный сайт донецкого клуба. Контракт рассчитан на пять лет.

Степаненко перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в мае 2010 года. За семь лет Тарас провел за "оранжево-черных" 199 матчей и забил 15 голов. В текущем сезоне на счету игрока 40 поединков и 4 мяча.

В составе "горняков" Степаненко завоевал 15 трофеев.

Игрок вместе с командой становился чемпионом Украины 2011, 2012, 2013, 2014 и 2017 годов, обладателем Кубка Украины 2011, 2012, 2013, 2016 и 2017 годов, а также обладателем Суперкубка Украины 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 годов. Об этом сообщает УНИАН.