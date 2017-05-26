ФФУ и КГГА подписали Меморандум о совместной подготовке финала Лиги Чемпионов сезона 2017/2018

26.05.2017, 18:18

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко подписали Меморандум о сотрудничестве в организации финального матча Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет ровно через год - 26 мая 2018 года - в Киеве, сообщает Федерация футбола Украины.

В документе говорится о том, что ФФУ и КГГА будут принимать все необходимые меры для обеспечения полной поддержки и взаимодействия для надлежащей организации и проведения этого поединка. "Стороны договорились безотлагательно информировать друг друга обо всех вопросах, которые имеют важное значение в контексте организации подготовки и проведения Финального матча Лиги", - говорится в Меморандуме.

"Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2017/2018 состоится в Киеве ровно через год. Следовательно, именно сегодня начинается символический ежедневный отсчет до этого исторического для Украины футбольного события. Это удобная возможность, чтобы подвести итоги уже сделанного и уточнить план совместных действий для решения остальных вопросов организации финала самого престижного турнира", - отметил Андрей Павелко.

По словам президента ФФУ, подписанный Меморандум является дополнительным обязательством сторон постоянно и неуклонно координировать все действия, направленные на подготовку к финалу Лиги Чемпионов. "За последнее время в Киеве прошло сразу несколько масштабных мероприятий, которые посетили десятки тысяч гостей - Чемпионат мира по хоккею и Евровидение. На финал Лиги Чемпионов ожидается еще больше людей. Поэтому мы рассчитываем на опыт Киева в вопросах инфраструктуры, размещения, питания, транспорта и безопасности чтобы провести один из лучших финалов за всю историю Лиги чемпионов", - рассказал Павелко.

Виталий Кличко, в свою очередь, напомнил, что Киев уже сотрудничает с Федерацией футбола на уровне Ассоциации городов Украины. "В конце прошлого года АГУ и ФФУ подписали соглашение о сотрудничестве по развитию спортивной инфраструктуры и популяризации массового футбола. И сегодняшний Меморандум является логичным продолжением и одновременно развитием нашего партнерства. У нас есть все возможности, чтобы организовать и провести этот футбольный мероприятие на самом высоком уровне", - отметил председатель КГГА. Об этом сообщает УНИАН.