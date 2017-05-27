Сборная Украины по волейболу впервые выиграла в отборочном турнире чемпионата мира

27.05.2017, 12:10

В Лионе (Франция) завершился матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу, в котором сборная Украины обыграла команду Азербайджана, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы выиграли со счетом 3:0.

Наша команда разгромила соперника в первой партии - 25:13, испытала проблемы во втором сете, но также его выиграла - 25:23, а потом уверенно выиграла третью партию - 25:20.

Таким образом, украинцы впервые выиграли на турнире в Лионе. Ранее наша сборная проиграла командам Германии и Франции - оба раза по 0:3.

Сборная Украины досрочно потеряла все шансы попасть в двойку сильнейших команд по итогам турнирам и продолжить борьбу за путевку на ЧМ. Об этом сообщает УНИАН.