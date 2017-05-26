Глава метрополитена назвал увеличение тарифов вынужденным шагом

26.05.2017, 18:08

Столичная администрация рассматривает возможность повышения тарифа на проезд в коммунальном транспорте. Это - вынужденный шаг, благодаря которому удастся обеспечить должный уровень работы предприятий. Об этом заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"В прошлом году, впервые за 15 лет столичный метрополитен стал прибыльным. Однако, из-за независимых от нас факторов, а именно роста тарифов на электроэнергию в 4,6 раза и перевода предприятия в категорию промышленных, мы снова получили непосильные значительные убытки", - объясняет Виктор Брагинский.

Также, согласно решению Кабинета Министров Украины, оплата труда работников подземки была приведена в соответствие с минимально установленной зарплатой в 3200 гривен. Поэтому, по словам руководителя метрополитена, изменение стоимости проезда обеспечит лишь функционирование столичной подземки на нынешнем уровне. "Метрополитен получит возможность оплаты коммунальных услуг и заработной платы коллектива", - заявил он.

Виктор Брагинский отметил, что, по расчетам специалистов, обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира подземки сейчас составляет 6,64 гривни, а плановая себестоимость - 5,68 гривень. Однако, понимая социальную составляющую, город предлагает изменить стоимость проезда в подземке пропорционально действующих тарифов на 1 гривню. Так, разовая поездка должна стоить 5 гривень, при пополнении карты на 50 поездок тариф составит 4,5 гривень. А в проездных он будет закладываться на уровне 3,87 гривень. Разницу в себестоимости планируется компенсировать из городского бюджета.

Также пассажиры будут иметь возможность использовать все записанные поездки на бесконтактных пластиковых картах без доплаты. И главное, что бесплатный проезд льготных категорий населения будет сохранен. Об этом сообщает УНИАН.