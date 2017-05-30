В аэропорт "Киев" вернулся неисправный самолет

30.05.2017, 16:09

Сегодня, 30 мая, в аэропорту "Киев" (Жуляны) рейс Киев-Анталия перенесли из- за неисправности самолета, а все пассажиры вынуждены были ждать в зале ожидания на его диагностику и ремонт.

Об инциденте рассказала одна из пассажиров самолета Алина Ильницкая, передает ТСН.uа. По ее словам после того, как самолет поднялся в небо, пассажирам не хватало воздуха и из-за этого стало плохо.

В свою очередь, представитель авиакомпании "Anda Air" Сергей Фоменко отметил, что это обычная ситуация и ничего сверхъестественного не произошло. Фоменко также добавил, что после приземления самолет проверили и уже через час он мог лететь.

По словам представителя столичного аэропорта, длительная задержка была из- за того, что экипажу и самолету нужно еще получить разрешение на дополнительный вылет, время согласовать и так далее, а все остальные технические моменты не отнимали много времени. Об этом сообщает УНИАН.