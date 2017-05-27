Сегодня в Киеве частично ограничит движение

27.05.2017, 11:58

Киевская городская государственная администрация решила частично ограничить движение автотранспорта в центре столицы 27 мая из-за проведения международных спортивных соревнований.

Об этом говорится в сообщении ведомства. В частности с 8:30 до 15:00 во время спортивно-массового легкоатлетического мероприятия Kiev Euro Marathon перекроют движение транспорта по маршруту "ул. Большая Васильковская, 55 (НСК "Олимпийский") через Северные ворота - ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская до станции метро "Лыбедская" - разворот перед улицей Ивана Кудри - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультурная к НСК "Олимпийский" из Южных ворот - НСК "Олимпийский" (всего 7 кругов, 6 000 м каждый).

С 08:00 до 13:00 во время международных соревнований по велосипедному спорту Race Horizon Park Maidan будет перекрыто движение по маршруту "Европейская площадь - ул. Крещатик - бульвар Тараса Шевченко - просп. Победы - разворот возле станции метро "Нивки" - просп. Победы - бульвар Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Европейская площадь".

С 13:00 до 18:00 во время международных соревнований по велосипедному спорту Horizon Park Women Challenge будет перекрыто движение транспорта по маршруту "Европейская площадь - ул. Крещатик - бульвар Тараса Шевченко - просп. Победы - разворот возле станции метро "Нивки" -просп. Победы - бульвар Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Европейская площадь". Об этом сообщают "Українські Новини".