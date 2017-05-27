В Киеве отмечают День города

27.05.2017, 11:46

В Киеве 27-28 мая отмечают День города. По случаю празднования Дня Киева в столице будут проведены 30 общегородских и 150 районных мероприятий, сообщает пресс-служба КГГА.

В этом году программа мероприятий по случаю Дня Киева насчитывает 30 общегородских различных художественных, культурно-просветительных и спортивных событий. Кроме того, запланировано 150 районных мероприятий.

Главная локация празднования - Софийская площадь, на которой будут выступать коллективы в рамках танцевальных конкурсов любителей и профессионалов. Также сегодня пройдет торжественное шествие от парка Шевченко до Софийской площади. В этот день хором будут петь гимн Киева и рассчитывают побить рекорд 2015 года, когда наиболее массовое исполнение песни "Як тебе не любити, Києве мій" было внесено в Книгу рекордов Украины.

После шествия на сцене на Софийской площади состоится торжественное открытие праздника. Кульминацией празднования Дня Киева-2017 станет день украинского танца и гала-концерт при участии украинских звезд.

Зрителей ожидают показательные выступления от школ, студий танца, музыкальных коллективов, симфонических и народных оркестров, танцевальные мастер-классы и свободная сцена для желающих танцевать.

Также запланированы выступления Государственного эстрадно-симфонического оркестра, Марии Яремчук, Pianoboy, Тayanna, MamaRika, предусмотрены зона фуд-корта и лаунж-зона.

На Софийской площади будет установлен трехуровневый арт-объект высотой 9 метров "Торт пожеланий", который послужит смотровой площадкой для киевлян и гостей столицы. Каждый посетитель сможет оставить пожелания городу от себя, записав его на специальном стикере.

Кроме того, 27 мая все желающие поучаствовать в Мегамарше в вышиванках, в котором примут участие театральные, танцевальные и цирковые коллективы.

27 и 28 мая, в парке "Победа" зрителей ждет интересная разножанровая концертная программа и большое количество интерактивов - танцевальные соревнования, мастер-классы для всех желающих по сальсе, латине, фламенко, восточных танцев, школы боевого гопаку и тому подобное.

Зрелищным событием в эти дни станет городской фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром", в котором в этом году будут соревноваться более 30 лучших хоровых любительских коллективов со всей Украины.

В рамках Дня Киева на территории города состоится также ряд спортивных акций: спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами", евромарафон, велогонка и соревнования по семейным видам спорта.

Завершатся мероприятия на Софийской площади массовым исполнением гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!".

Первое празднование дня Киева состоялось в конце мая 1982 года и было приурочено к празднованию 1500-летия города. Официально празднование дня Киева стали проводить с 1987 года, в последние выходные мая.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".