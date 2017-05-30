Глава Правительства обсудил с представителями наблюдательного совета YES ход реформ в Украине

30.05.2017, 10:16

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с представителями наблюдательного совета YES и обсудил прогресс в осуществлении реформ в стране и планы Правительства, касающиеся стратегических задач на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Во встрече приняли участие Президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский, Президент Европейского парламента (2002-2004) Пэт Кокс, Министр иностранных дел Швеции (2006- 2014), Премьер-министр Швеции (1991-1994) Карл Бильдт, Верховный представитель по общей внешней политике и политике безопасности Европейского Союза (1999-2009) Хавьер Солана, Вице-президент Havas Group и исполнительный сопрезидент Havas Worldwide Стефан Фукс, основатель YES, Группы EastOne Виктор Пинчук.

В.Гройсман проинформировал собеседников о достижениях Правительства в течение прошлого года относительно макроэкономической стабилизации и возобновления экономического роста, продолжения сотрудничества с МВФ, увеличения вдвое минимальной заработной платы в стране.

Он также обозначил стратегические задачи, которые стоят перед Правительством на 2017 год, в частности касающиеся пенсионной реформы, которая была недавно представлена ​​общественности и предусматривает повышение пенсий для 9 из 12 млн пенсионеров, реформ образования и здравоохранения, а также публичной приватизации. В этом направлении Правительство планирует начать продажу малых предприятий через электронную систему публичных закупок ProZorro, отметил Премьер-министр.

Стороны также затронули вопрос ситуации на Донбассе, где не прекращаются обстрелы со стороны поддерживаемых государством-агрессором боевиков. Владимир Гройсман подчеркнул, что Украина преданна выполнению Минских договоренностей и подчеркнул, что санкции в отношении российской стороны должны быть сохранены, пока она не будет выполнять взятые на себя в рамках соглашений обязательства.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".