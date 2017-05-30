Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

30.05.2017, 15:43

Верхней палатой парламента Нидерландов сегодня, 30 мая, принят закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Голосование за соответствующий законодательный акт состоялось в Гааге в рамках пленарного заседания Сената.Таким образом, последняя страна ЕС поддержала этот международный договор по углублению политической, торговой, культурной интеграции между Украиной и объединением, а также по укреплению безопасности.

Ранее законопроект одобрила нижняя палата голландского парламента.

Далее документ о ратификации Соглашения должно утвердить правительство страны, после чего он попадет на подпись к королю Нидерландов Виллему- Александру.

Законодательный акт вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала правительственный закон относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение. По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против заключения Соглашения об ассоциации с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".