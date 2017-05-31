31.05.2017, 15:28

208 народных депутатов пропустили больше половины голосований Рады в мае, из них 60 - пропустили более 90% голосований. Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.

При этом девять нардепов не участвовали ни в одном голосовании в течение месяца. В частности, этими нардепами оказались Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Эдуард Матвийчук, Вячеслав Богуслаев ("Воля народа"), Петр Сабашук, Оксана Билозир (БПП), а также Александр Онищенко и Сергей Клюев, которых разыскивает украинская власть.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. В частности, Сергей Левочкин ("Оппозиционный блок") и Денис Дзензерский ("Народный Фронт") проголосовали в мае только один раз, Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") - дважды, Евгений. Мураев (внефракционный) - трижды.

Причины для неголосовании народных депутатов остаются неизвестными. Только Билозир отсутствовала в Раде из-за болезни. Об этом сообщает Телеканал новин "24".