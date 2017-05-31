НАБУ не отпустило Насирова на лечение в США

31.05.2017, 15:45

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отказали отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, такое решение было принято 30 мая по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого.

"Это уже второе обращение председателя ГФС. Впервые к детективам Бюро он обратился в апреле с просьбой предоставить разрешение посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве. 25 мая в НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, мотивируя поездку необходимостью прохождения лечения", - заявили в НАБУ.

В Бюро напомнили, что 2 марта на территории больницы "Феофания" детективы НАБУ задержали председателя ГФС и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью и служебным положением").

По версии следствия, отстраненный председатель ГФС с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко", на общую сумму 2,019 млрд грн.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в размере 100 млн грн, которая была внесена 16 марта.

"В случае выезда заграницу гарантировать возврат подозреваемого в Украину не может ничто, кроме его правосознания. Кроме того, между Украиной и США не заключено соглашение об экстрадиции", - отметили в НАБУ. Об этом сообщает УНИАН.