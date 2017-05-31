Суд обязал Навального удалить фильм "Он вам не Димон" по иску Усманова

31.05.2017, 16:38

Люблинский суд Москвы в среду, 31 мая, удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова против оппозиционного политика, основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

Суд обязал политика удалить в течение 10 дней всю информацию, порочащую репутацию Усманова, и опубликовать опровержение. В частности, как пишет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, речь идет о фильме "Он вам не Димон" о предполагаемых коррупционных схемах премьера Дмитрия Медведева, который набрал на YouTube более 20 млн просмотров.

Представитель ФБК Георгий Албуров заявил, что фонд не будет удалять свои материалы.

В исковом заявлении Усманов не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил лишь опровергнуть сведения, распространенные в видеосюжетах и текстах на сайтах Навального и ФБК, которые, как он утверждает, не соответствуют действительности. Как отмечает "Интефакс", речь идет об утверждениях Навального, что Усманов является взяточником, и шире - преступником, недоплачивает налоги в российский бюджет, был осужден за изнасилование, незаконно завладел крупными российскими заводами, а также ввел цензуру в принадлежащем ему издательском доме "Коммерсант".

В подтверждении своих слов сторона Усманова представила ряд документов, в том числе определение Верховного суда Республики Узбекистан, в соответствии с которым приговор Усманова по трем статьям, среди которых нет "изнасилования", был отменен по реабилитирующим основаниям, а также справку об отсутствии у бизнесмена какой-либо судимости.

Усманов подал иск к Навальному и ФБК после выхода расследования ФБК под названием "Он вам не Димон", а затем записал личное видеообращение к оппозиционному политику. Сотрудники ФБК в своем материале, проанализировав земельные сделки Усманова, пришли к выводу, что олигарх фактически дал взятку Медведеву через структуры подставных благотворительных фондов. Об этом сообщает Deutsche Welle.