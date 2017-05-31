Утвержден план мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции Украины на 2017 год

31.05.2017, 16:49

Правительство приняло решение "Об утверждении плана мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции Украины на 2017 год", которое было разработано Государственным агентством по вопросам электронного управления Украины.

Целью принятия распоряжения КМУ является утверждение плана мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции Украины на 2017 год, которым в частности предусматривается: внесение изменений в законодательство относительно обеспечения возможности использования копии электронных данных, полученной с использованием сертифицированных программно-аппаратных средств, в качестве доказательства при осуществлении уголовного производства без изъятия физических элементов информационных систем при осуществлении процессуальных действий; упростить порядок выдачи, продления срока действия и аннулирования разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий; обеспечить усовершенствование учебных программ по информатике для учащихся 5-9 и 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений, в частности относительно увеличения объема преподавания основ алгоритмизации, программирования и баз данных с учетом современных тенденций в области создания и развития киберфизических систем (концепция "Четвертая индустриальная революция").

Распоряжение обеспечит выполнение Кабинетом Министров Украины мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции Украины на 2017 год в соответствии с положениями части второй статьи 4 Закона Украины "О государственной поддержке развития индустрии программной продукции.

Инф. Пресс-службы Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины.