Болельщики "Днепра" обвинили Коломойского в развале команды и сорвали матч

01.06.2017, 15:15

Фанаты футбольного клуба "Днепр" (Днипро) сорвали последний в этом сезоне матч поддерживаемой ими команды против "Волыни" (Луцк). Игра была прервана арбитром на 48 минуте второго тайма. Причиной стал файер, который упал под ноги вратаря луцкой команды, после чего судья прекратил матч.

Еще до перерыва на секторе местных ультрас неоднократно вспыхивала пиротехника.

В перерыве поединка футбольные фанаты вывесили на трибунах плакаты с карикатурными изображениями собственника клуба олигарха Игоря Коломойского. На одном из банеров экс-хозяин "Приватбанка" был изображен в венке из денежных купюр.

Остальные плакаты фанатов прямо обвиняли Коломойского в уничтожении футбольной команды.

Прерванная игра никак не повлияла на футбольную судьбу ФК "Днепр": команда впервые за свою историю покидает высший дивизион отечественного футбола, а по некоторым данным - вообще прекращает свое существование в нынешнем виде.

Вместе с тем, футбольные проблемы клуба "Днепр" имеют и иные последствия. Как сообщило издание "Экономическая правда", в конце апреля Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA обратился к Национальному банку Украины с предложением оплатить долги бывших собственников "Приватбанка", как структуры которая выступала гарантом трансляций футбольных матчей Лиги Европы и теперь национализирована.

Согласно текста аналитической записки НБУ, 12 июля 2012 UEFA заключил соглашение с компанией TV media Planet LTD на телевизионную трансляцию матчей Лиги чемпионов 2012-2015 годов, Суперкубка UEFA 2012-2014 годов и Лиги Европы 2012-2015 годов на 3,2 млн евро. Гарантом по уплате был Приватбанк. При этом юристы отмечают, что факт изменения собственника банковской структуры не освобождает ее от уплаты прежних долгов.

Как сообщалось, ранее руководство футбольного клуба "Днепр" приняло решение о ликвидации команды. Вместо нее появится новый клуб, который начнет выступление в Чемпионате Украины. Исполнительный директор "Днепра" Андрей Русол собирал команду, чтобы сообщить, что в следующем сезоне новая команда на базе "Днепра" стартует во второй лиге.

Кроме того, в нынешнем сезона с "Днепра" за долги сняли 15 очков. Более того, у клуба почти не было шансов быть аттестованным в новом сезоне. Об этом сообщают "Українські Новини".