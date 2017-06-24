Голкипер Антон Каниболоцкий подписал контракт с "Карабахом"

24.06.2017, 13:02

Украинский вратарь Антон Каниболоцкий стал игроком "Карабаха". Как сообщил агент футболиста Вадим Шаблий, голкипер подписал с чемпионом Азербайджана контракт на 2 года:

Новый клуб украинца "Карабах" в сезоне 2016/17 стал чемпионом Азербайджана в пятый раз. Таким образом, клуб, представляющий город Агдам, но вынужденный выступать в Баку, будет играть во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Последним клубом Каниболоцкого был донецкий "Шахтер". Об этом сообщает Сегодня.ua.