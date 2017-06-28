В Киеве появится новая многофункциональная спортивная арена

28.06.2017, 13:21

Мэр Киева Виталий Кличко подписал договор о строительстве новой многофункциональной арены в Киеве, которая будет вмещать до 8 тысяч зрителей. Городской голова столицы сообщил об этом на своей странице в Facebook.

По результатам конкурса, проведенного Киевским инвестиционным агентством, право на строительство арены получила компания "А СКАЙ". Она будет возведена на улице Генерала Ватутина в Деснянском районе Киева.

В зависимости от спортивного события арена будет вмещать от 4,5 до 8 тысяч зрителей. Тут можно будет проводить футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и другие соревнования. Также арену можно будет использовать для проведения концертов и выставок.

Строительство планируют начать через 10 месяцев. Ориентировочная стоимость инвестиций - около 270 миллионов гривен. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".