Ломаченко вошел в пятерку лучших боксеров мира по версии журнала The Ring

21.06.2017, 15:25

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (8- 1, 6 КО) вошел в пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring. Украинский боксер впервые попал в этот рейтинг 54 недели назад и прочно обосновался в топ-10.

Топ-5 боксеров вне зависимости от весовой категории по версии The Ring: 1. Андре Уорд (США). 2. Геннадий Головкин (Казахстан). 3. Роман Гонсалес (Никарагуа). 4. Теренс Кроуфорд (США). 5. Василий Ломаченко (Украина). Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".