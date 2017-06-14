Матч Украина - Турция состоится в Харькове

14.06.2017, 16:35

Матч 7-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года между Украиной и Турции пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Игра состоится в субботу, 2 сентября, начнется в 21:45. Вв первом поединке против Турции Украина не удержала победный счет в Конье и довольствовалась ничейным результатом (2:2).

С тех пор, как Харьков вновь получил право на проведение международных матчей, национальная команда Украины сыграла там товарищеский матч против Сербии 15 ноября 2016 года. Об этом сообщает Сегодня.ua.