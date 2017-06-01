Украинский роуминг на территории ЕС станет дешевле

01.06.2017, 15:43

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) готовит меры по уменьшению платы за услуги международного роуминга. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В ведомстве напомнили, что после введения ЕС безвизового режима для граждан Украины ожидается увеличение пользования абонентами мобильной связи услугами международного роуминга во время пребывания на территории стран ЕС.

"С целью защиты интересов украинских абонентов и выполнения указа президента Украины "О мероприятиях, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины" от 26.05.2017 года, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации в ближайшее время подготовит конкретные меры, направленные на достижение поставленной задачи по уменьшению платы за услуги международного роуминга", - сказано в сообщении.

В НКРСИ напомнили, что с 15 июня на территории ЕС и стран, входящих в Европейскую Экономическую Зону, отменяется плата за услуги роуминга. В 2015 году Украина выступила с инициативой создания "объединенного коммерческого поля" услуг подвижной (мобильной) связи в странах Восточного партнерства и странах-членах ЕС. В течение последних лет инициатива активно внедряется НКРСИ в рамках Сети регуляторных органов электронных коммуникаций стран Восточного партнерства.

Уже началось исследование по гармонизации установления цен на международный роуминг и снижению тарифов на роуминг среди стран Восточного партнерства на базе данных операторов, результаты которого станут основой для дальнейших переговоров с ЕС по интеграции в единое европейское телекоммуникационне пространство. Это позволит гражданам Украины эффективно и в полном объеме использовать возможности и преимущества безвизового режима, считают в НКРСИ.

Отмена платного роуминга была окончательно согласована Еврокомиссией еще в январе 2017 г. Установлено, что оптовые расценки операторов не должны превышать 3,2 евроцента за 1 мин. телефонного разговора и 1 евроцента за 1 SMS.

Оптовые тарифы на услуги передачи данных будут снижаться поэтапно в течение пяти лет. В июне 2017 г. роуминга стоимость 1 Гб трафика должна составить 7,7 евро, с 1 января 2018 г. - 6 евро, с 1 января 2019 г. - 4,5 евро/Гб, с 2020 г. - 3,5 евро/ГБ, с 2021 г. - 3 евро/Гб и с 2022 года - 2,5 евро/Гб. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.