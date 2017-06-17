17.06.2017, 13:22

Служба безопасности Украины запретила использовать почту на "Яндекс" и "Mail.ru" при регистрации доменных имен. Соответствующее письмо приводит Интернет Ассоциация Украины.

В СБУ напоминают о санкциях, введенных в Украине по отношению к компаниям Mail.ru Group и "Яндекс". Служба безопасности Украины констатирует, что некоторые владельцы доменных имен в зоне ua, укр, gov.ua для управления своими доменами продолжают использовать почтовые сервисы "Яндекс" и "Mail.ru".

В СБУ просят Интернет ассоциацию Украины провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен во избежание ущерба информационной безопасности Украины.

17 мая вступил в силу указ президента о санкциях в отношении российских компаний. Под действие санкций попали сервисы Mail.ru Group, "Яндекс", социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники". Об этом сообщают "Факты и комментарии".