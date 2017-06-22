22.06.2017, 15:04

Приложение Яндекс.Карты обошло блокировку и возобновило работу в сетях украинских мобильных операторов. Яндекс.Пробками и картами можно пользоваться через мобильный интернет операторов "Киевстар", Lifecell, Vodafone, обновиви приложение до последней версии.

Через браузер сервисы Яндекса по -прежнему не работают.

21 июня запрещенная в Украине российская соцсеть Одноклассники заявила, что придумала, как обойти блокировку в Украине. ОК обновили мобильное приложение, которое обходит запрет, и разослали уведомления пользователям соцсети.

16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники. Об этом сообщает УНИАН.