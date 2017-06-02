Впервые боевик ДНР осужден за нарушение законов ведения войны

02.06.2017, 17:44

Впервые в Украине участник террористической организации осужден за нарушение законов и обычаев ведения войны. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, 1 июня гражданин Украины приговорен Славянским горрайонным судом к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации ДНР, содействии Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 и ч. 1 ст. 438 УК).

Осужденный осуществлял незаконное содержание и конвоирование заложников, которые удерживались боевиками в захваченном помещении Управления СБУ в Донецкой области.

"При этом он вместе с другими террористами, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности для самозащиты, применял к ним физическое насилие, наносил побои, мучил, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни", - сказано в сообщении.

Следствием установлено 30 потерпевших от преступных действий указанного лица.

В прокуратуре напомнили, что подозреваемый был задержан 10 февраля 2017 года в Славянске Донецкой области.

19 мая суд приговорил боевика из Донбасса к 12 годам за попытку диверсии.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.