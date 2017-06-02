Госдолг Украины с начала года вырос до $74,3 миллиарда

02.06.2017, 18:01

Госдолг страны за январь-апрель вырос в долларовом эквиваленте на $3,33 миллиарда, или на 4,7%, - до $74,31 миллиарда.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь - апрель 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,33 миллиарда долларов, или на 4,7%, - до 74,31 миллиарда долларов США по состоянию на 30 апреля.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 43,16 миллиарда гривень, или на 2,2%, - до 1,973 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, рост государственного и гарантированного государством долга за апрель составил 1,95 миллиарда долларов, или 2,7% в долларовом эквиваленте, 21,12 миллиарда гривень, или 1,1% в гривневом эквиваленте.

В структуре госдолга наибольшая доля прироста приходится на задолженность по кредитам, полученным от международных финансовых организаций, где в том числе учитываются полученные в начале апреля четвертый транш кредита Международного валютного фонда в размере эквивалента 1 миллиард долларов и второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза на сумму 600 миллионов евро.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь - март 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,38 миллиарда долларов, или на 1,9%, - до 72,35 миллиарда долларов США по состоянию на 31 марта.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 22,04 миллиарда гривень, или на 1,1%, - до 1,952 триллиона гривень.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 триллиона гривень. Об этом сообщает УНИАН.