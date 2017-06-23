В Украине возобновился рост промышленного производства

23.06.2017, 15:53

Промышленное производство в Украине в мае по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 1,2%.

Как сообщает Государственная служба статистики, в мае по сравнению с апрелем сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 101,6%. При этом скорректированный на эффект календарных дней - не изменился.

В январе-мае 2017 года по сравнению с январем-маем прошлого года индекс промпродукции составил 98,7%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 92,6%, перерабатывающей - 102,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 95,0%.

В апреле промпроизводство сократилось на 6,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,6% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2016 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.