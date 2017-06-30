Торговый оборот Украины с Евросоюзом вырос на 22%

30.06.2017, 15:53

Торговый оборот Украины с Европейским Союзом в первом квартале 2017 года вырос на 21,6%, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

При этом рост украинского экспорта в ЕС за этот период составил 24,5%, а импорт из ЕС вырос на 19,2%.

Также сообщается, что в январе-апреле этого года значительно вырос экспорт украинской готовой продукции в Европу - на 411 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В товарной структуре экспорта готовой продукции лидируют плоский прокат из углеродной стали (рост на 68,9 млн долл.), изолированные провода и кабеля (на 39,7 млн долл.), электрические водонагреватели (на 36,3 млн долл.) и макуха (на 33,8 млн долл.).

Кроме того, Украина начала поставлять в Европу 39 новых товарных позиций, которые в январе-апреле принесли дополнительно 1 млн долл. экспорта. При этом 60,2% экспорта новых товарных позиций составили самоходные бульдозеры, экскаваторы и трубы.

"Правительство рассматривает Соглашение об ассоциации с ЕС как указатель наших стратегических реформ и имеет четкий последовательный план конкретных шагов, которые мы должны сделать с целью максимального использования возможностей режима свободной торговли с Евросоюзом", - прокомментировала результаты внешнеэкономического сотрудничества с ЕС торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь- апрель 2017 года составил 887,9 млн долл., что на 4,5% ниже дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 929,6 млн долл.

Экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 26,8%, импорт - на 24,3%. Об этом сообщает УНИАН.