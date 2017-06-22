НБУ: Рост ВВП по итогам года может оказаться ниже прогнозируемого

22.06.2017, 16:34

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во втором квартале текущего года. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ отмечает, что в первом квартале экономика Украины ожидаемо замедлила рост. По данным Госстата, в январе-марте рост реального ВВП замедлился до 2,5% в годовом выражении, а в квартальном - до 0,3%.

"Такие темпы роста в годовом измерении были несколько ниже оценок Национального банка, опубликованных в инфляционном отчете за апрель 2017 (3% г/г) и основанных на показателях выпуска в базовых отраслях экономики", - сообщает НБУ.

Однако в целом замедление годовых темпов по сравнению с IV кварталом прошлого года было ожидаемым. Нацбанк объясняет его, в том числе, транспортной блокадой оккупированных районов Донбасса с середины квартала и захватом предприятий на этих территориях.

Во втором квартале потребительский спрос продолжил расти в условиях повышения реальных зарплат и укрепления гривни в паре с долларом, сообшает НБУ.

"В то же время текущая динамика ВВП и его составляющих... свидетельствует об усилении рисков, что рост ВВП по результатам 2017 может быть ниже прогноза НБУ (1,9% г/г)", - сообщает регулятор. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.