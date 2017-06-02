Украина исчерпала годовую квоту на экспорт пшеницы в Евросоюз

02.06.2017, 18:21

Тарифная годовая квота Евросоюза на импорт украинской пшеницы полностью исчерпана. Об этом сообщает Зерно Онлайн.

На текущий момент в страны ЕС поставлено 960 тыс. т пшеницы или 100% от объема квоты. При этом годовая квота на импорт мягкой пшеницы из третьих стран (2,38 млн т) выбрана лишь на 7,4% (177,162 тыс. т).

Отметим, что квота на импорт украинской кукурузы (450 тыс. т) была выбрана за первую же неделю 2017г. Годовая квота на импорт украинского ячменя (270 тыс. т) выбрана на 75%.

1 июня 2017 г. Европарламент одобрил расширение торговых преференций для украинских товаров. Пшеница в этот список не попала. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.