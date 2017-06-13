"Ощадбанк" выдал сельхозпредприятиям кредиты на 270 млн грн

13.06.2017, 16:07

Государственный "Ощадбанк" с начала текущего года выдал малым и средним сельхозпроизводителям 133 кредита на общую сумму 270 млн грн. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.

"Больше всего профинансировано аграриев Запорожской, Луганской и Херсонской областей", - уточняет "Ощадбанк".

Банк предлагает аграриям кредиты по ставке 16,9%. В рамках партнерских программ украинские предприятия могут обновить или сформировать парк техники и оборудования по ставкам от 12%.

Всего "Ощадбанк" финансирует более 400 сельхозпредприятий растениеводства и животноводства.

В ближайшее время "Ощадбанк" планирует подписать договор о взаимодействии с Минагропродом для участия в правительственной программе компенсации аграриями 20% стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства. На реализацию этой программы в 2017 году Кабмин выделил 550 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.