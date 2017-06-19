Сельхозпродукция в Украине подорожала на 10%

19.06.2017, 16:33

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-мае 2017 года выросли на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 7,6%, а животноводства - на 23,7%.

В мае по сравнению с апрелем сельхозпродукция упала в цене на 2%. В частности, растениеводческая продукция подешевела на 2,5%, а животноводческая - подорожала на 0,4%.

По сравнению с маем 2016 года средние цены в мае-2017 выросли на 7,3%. В частности, стоимость продукции растениеводства выросла на 4,4%, а животноводства - на 24,7%.

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. Продукция растениеводства в прошлом году подорожала на 16,3%, а животноводства - на 1,7%. Об этом сообщает УНИАН.