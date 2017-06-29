Мировой аграрный гигант открыл научную станцию в Украине

29.06.2017, 15:18

В селе Чумаковское Днепропетровской области состоялось открытие научно- исследовательской станции компании Syngenta, сообщает пресс-служба компании.

Станцию создана для исследования селекционного материала кукурузы и подсолнечника, получения новых ранних гибридов с высоким потенциалом, выведенных для климатических условий Украины.

Объект площадью свыше 1 тыс. кв. м включает офисную и лабораторную часть, оснащенную уникальным оборудованием. Сумма инвестиций станцию составила примерно $ 1 млн. Станция совместно с Институтом защиты семян, расположенный рядом, составляет единый комплекс новейших разработок, инноваций и исследований компании Syngenta.

Как отметил глава компании Syngenta на территории СНГ Гаэль Хили, компания хочет развивать исследовательские инновации в Украине и интегрировать их в глобальную научную платформу Syngenta.

8 июня 2017 г. китайская государственная химическая компания ChemChina объявила об успешном завершении приобретения Syngenta. Syngenta - одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний. Штат компании, которая работает в 90 странах мира, составляет 28 тыс. человек. ChemChina - крупнейшая государственная химическая компания Китая. Об этом сообщает УНИАН.