Киберполиция дала провайдерам рекомендации по блокировке запрещенных сайтов

03.06.2017, 11:58

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разработал ряд рекомендаций для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, как заблокировать доступ к запрещенным веб-ресурсам.

Так, сотрудники Департамента киберполиции отмечают такие методы, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL.

Наиболее эффективным методом среди них работники полиции выделяют именно блокировку ресурсов с помощью IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники.

Киберполиция обращает внимание пользователей, что в последнее время в сети, с использованием приемов агрессивного маркетинга, быстро распространяются специализированные браузеры. "Они, под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным пользователя", - сообщают в Киберполиции.

Отмечается, что пользователи, которые установили браузеры FreeU и Yandex Browser with protect подвергают свои компьютеры риску заражения, а также удаленного доступа к ним со стороны российских спецслужб.

"В дальнейшем, полученная злоумышленниками информация может использоваться ими по собственному усмотрению. Кроме того, они таким образом получат возможность использовать компьютеры пользователей в противоправных действиях", - отметили в Киберполиции.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Об этом сообщает УНИАН.