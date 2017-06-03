Стрельба в Винницкой области: 45 задержанных взяты под стражу

03.06.2017, 12:40

В Виннице избрана мера пресечения всем задержанным в результате стрельбы в н.п. Метановка. Об этом 3 июня сообщил директор департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Винницкий горсуд рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения 45 задержанным за совершение хулиганских действий в с.Метановка по ч.4 ст. 296 УК. Всем 45 задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога", - сообщил он. Об этом сообщает "Українська правда".