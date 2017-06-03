В Киеве на автостоянке произошел пожар

03.06.2017, 12:51

Сегодня, 3 июня, в Деснянском районе столицы, на территории частной стоянки сгорели 3 автомобиля, еще 5 были повреждены огнем. Об этом сообщает пресс- служба ГосЧС в Киеве.

Спасатели рассказали, что сообщение о пожаре на улице Данькевича, 16/1 поступило к ним в 03:50.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в автомобиле Mercedes ML 350 с распространением огня на рядом припаркованные автомобили Toyota Prado, Nissan Note, ВАЗ-2114, Toyota RAV-4, Honda Civic, Mitsubishi Lancer и Toyota Corolla.

В 4:45 пожарные ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.