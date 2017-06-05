На Виннитчине в дизельном поезде произошел пожар, эвакуировали 130 пассажиров

05.06.2017, 11:48

Сегодня, 5 июня, в дизельном поезде No 6336 сообщением Могилев-Подольский - Жмеринка возле станции Мытки в Барском районе Винницкой области произошел пожар. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в службу спасения "101" поступило в 06:10.

На место вызова прибыли пожарный поезд станции Жмеринка, пожарно- спасательные подразделения 15-ДПРЧ г. Бар, 23-ДПРЧ г. Мурованые Куриловцы, 34-ДПРЧ г. Шаргород.

"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кабина механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из 3-х вагонов. В поезде находилось 130 пассажиров, которые на момент прибытия подразделения были эвакуированы из поезда. Угрозы жизни пассажирам нет", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 6:44, ликвидирован в 6:54 К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается. Об этом сообщает УНИАН.