Сводка штаба АТО на 5 июня 2017

05.06.2017, 11:50

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Вчера днем ​​российско-террористические бандформирования относительно снизили свою огневую активность на отдельных участках линии разграничения сторон, однако уже с наступлением сумерек боевики значительно повысили интенсивность и разрушительный характер своих вооруженных провокаций вдоль всего фронта.

На протяжении прошедших суток пророссийские НВФ 60 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе 9 раз использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович, в результате боевых действий за прошедшие сутки двое бойцов сил АТО получили ранения.

Приморское направление. На этом участке фронта вчера днем ​​было горячее всего. Эпицентром вражеской активности был поселок Водяное, вблизи которого опорные пункты сил АТО противник несколько раз обстреливал из стрелкового оружия различного калибра и гранатометов.

Также вчера из пехотного вооружения боевики вели огонь по нашим позициям у Талаковки, Марьинки, Гнутово и Лебединского. А из 82-мм минометов – неподалеку Красногоровки и Широкино. Уже вечером в районе Водяного бандиты применили вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы. А по украинским воинам, которые держат оборону на подступах к Красногоровке, около 21:30 незаконные вооруженные формирования интенсивно били из танковых орудий. Всего за минувшие сутки на данном направлении зафиксировано 28 фактов применения боевиками оружия.

Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по украинским воинам. Чаще всего противник обстреливал позиции сил АТО в пригороде Авдеевки, при этом используя гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из минометов калибра 82 мм оказались наши опорные пункты в районе Верхнеторецкого, Опытного и Троицкого. Из окрестностей временно оккупированной Горловки боевики вели огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям ВС Украины у Зайцево.

Луганское направление. После относительного затишья на этом участке линии соприкосновения днем ​​пророссийские бандформирования существенно активизировались уже с наступлением сумерек. В частности, до конца суток оккупанты неоднократно били из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия и гранатометов по позициям сил АТО, расположенным у Крымского, Катериновки, Новоалександровки и Богуславского. Кроме того, боевики обстреливали из пехотного вооружения укрепления украинских защитников неподалеку Станицы Луганской и Новозвановки. На этом направлении насчитано 20 вражеских обстрелов. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.