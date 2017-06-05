Россия провела внезапную проверку войск у границ Украины и перебросила подразделения в Крым

05.06.2017, 11:52

В Минобороны РФ заявили о внезапной проверке войск у границ Украины и переброске подразделений в оккупированный Крым.

Как сообщили в Минобороны России, по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Александра Дворникова ряд соединений были подняты по тревоге с целью проверки их боевой готовности. К проверке привлечены мотострелковые соединения, дислоцированные в оккупированном Крыму, Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ростовской области и Краснодарском крае.

"Соединения Южного военного округа, привлекаемые к проверке боевой готовности войск (сил) округа, завершили сосредоточение в районах предназначения и подготовку к практическим действиям. В течение первых суток проверены временные нормативы и способность войск к выполнению задач в пунктах постоянной дислокации и на маршах", - говорится в сообщениии.

Отмечается, что транспортными самолетами 4 армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота осуществлена переброска личного состава на дальность свыше 1 тысячи километров из Чеченской Республики, Республики Дагестан и Ростовской области на полигоны Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края и оккупированный Крым.

Также в ведомстве подчеркнули, что железнодорожным транспортом продолжается переброска техники на незнакомые полигоны, где подразделениям предстоит выполнять задачи по предназначению.

"Подразделения морской пехоты Черноморского флота совершили марш на расстояние более 200 км, вышли на полигон "Молькино" Краснодарского края и приступили к отработке комплекса учебно-боевых задач", - сказано в сообщении.

Всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тысяч военнослужащих и около 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал главную предпосылку введения российских войск в Украину. Об этом сообщает УНИАН.