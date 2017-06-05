"ИГ" взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

05.06.2017, 12:10

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне, жертвами которого стали семь человек.

Такое сообщение джихадисты распространили через связанное с ними информационное агентство Амак.

Ранее британская полиция заявила, что установила личности нападавших, однако пока не стала разглашать их имена.

Полиция и власти Британии никак не прокомментировали заявление джихадистов.

Вечером в субботу в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по мосту и остановился недалеко от расположенного рядом с мостом рынка Боро- маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих.

Полиция сообщила, что нападавших было трое, все они были убиты прибывшими на место происшествия полицейскими.

Восемь вооруженных полицейских, по словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марка Роули, сделали 50 выстрелов по нападавшим, на которых были надеты муляжи поясов смертников.

Также получил огнестрельное ранение один из прохожих, его доставили в больницу.

Всего с момента звонка в полицию о нападении до нейтрализации всех трех нападавших прошло около восьми минут. Об этом сообщает BBC Украинская служба.