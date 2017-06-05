По делу о теракте в Лондоне задержаны еще несколько человек

05.06.2017, 12:21

Британская полиция в понедельник, 5 июня, сообщила о задержании еще нескольких человек по делу о теракте в Лондоне.

Сейчас их допрашивают. Полиция продолжает обыски по двум адресам в лондонских районах Ньюэм и Баркинг. Ранее стало известно, что в рамках расследования были задержаны 12 человек в районе Баркинг.

В ночь на воскресенье, 4 июня, неизвестные на фургоне наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они продолжили движение до близлежащего рынка Боро. Там трое мужчин, вооруженных ножами, вышли из автомобиля и начали нападать на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, около 50 были ранены. Прибывшие на место событий полицейские застрелили всех троих нападавших.

Позднее появились сообщения, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает Deutsche Welle.