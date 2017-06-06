В Киеве перекрыт канал поставок психотропных веществ из Европы

06.06.2017, 15:03

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией перекрыли в Киеве контрабандный канал поставок психотропных веществ из Европы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что наркодельцы покупали психотропы в одной из европейских стран и рейсовыми автобусами доставляли в Украину.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что один из злоумышленников въехал в страну с "товаром" через пункт пропуска "Ягодин" на Волыни. В столице его встречал сообщник, который обеспечивал реализацию наркотиков в регионе.

Сотрудники СБУ задержали двух наркодельцов на одном из киевских автовокзалов.

При осмотре багажа правоохранители обнаружили 5 тыс таблеток психотропного препарата МДМА (экстази) и 300 г метамфетамина. Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности остальных участников наркогруппировки.

4 мая сообщалось, что в Киевской области сотрудники СБУ перекрыли канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина, а также прекратили деятельность нарколаборатории. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.