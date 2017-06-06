В Днепровском районе столицы прогремел взрыв

06.06.2017, 15:45

В Днепровском районе Киева, на улице Профсоюзной, 21 горит частный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения Киева в 13:34.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар возник на первом этаже двухэтажного частного жилого дома. Площадь пожара - 400 кв.м, сообщили в ГосЧС.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают подразделения ГосЧС. Продолжаются работы по тушению пожара. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.