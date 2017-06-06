ФК "Динамо" прояснило свою позицию относительно игр в Мариуполе в новом сезоне УПЛ

06.06.2017, 16:14

Вице-президент ФК "Динамо" Киев Андрей Мадзяновский прояснил позицию клуба относительно поездки в Мариуполь на матч украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2017/18 против "Ильичевца", который вышел в УПЛ по итогам сезона 2016/17, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

"В данный момент мы считаем невозможным проведения игр нашего клуба в Мариуполе. Причина - на сегодня ни с одной стороны - ни УПЛ с ФФУ, ни местных властей - не предоставлены не только минимальные гарантии, но даже общее видение подходов к обеспечению безопасности болельщиков и футболистов", - отметил в совем заявлении Мадзяновский.

"Мы с радостью сыграем в Мариуполе, в этом прекрасном украинском городе. Но для этого у нас должна быть полная уверенность в безопасности болельщиков и футболистов. В данном случае речь идет о здоровье и, возможно, жизни людей", - добавил функционер киевского клуба.

"Мы должны увидеть, что в Мариуполе ведется вся необходимая работа по обеспечению безопасности, а ФФУ и УПЛ всецело понимают возложенную на них ответственность. В этом случае наша позиция будет изменена", - отметил вице- президент "Динамо".

Накануне сообщалось, что ФК "Динамо" (Киев) отказывается отпускать первую команду на выездной матч Премьер-лиги сезона 2017/18 в Мариуполь. Об этом сообщает УНИАН.