ГСЧС: Пожар на СТО в Днепровском районе Киева локализован

06.06.2017, 16:25

Сегодня, 6 июня, на ул. Профсоюзная, 21/3 возник пожар в частном доме размером 20х30 м, с пристроенной станцией технического обслуживания. Огонь распространился на большую площадь.

Пожар в частном доме с пристроенной СТО в Днепровском районе столицы локализован, его ликвидация продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"В 15.20 6 июня пожар в частном жилом доме по ул. Профсоюзной 21/3, в Днепровском районе столицы локализован на площади 400 кв. м. Продолжается ликвидация", - говорится в сообщении.

Сегодня, 6 июня, на ул. Профсоюзной, 21/3, произошел пожар в частном доме плоащдью 20х30 м, с пристроенной станцией технического обслуживания. Огонь распространился на большую площадь. Об этом сообщает УНИАН.