Названо имя третьего нападавшего на Лондонском мосту

06.06.2017, 17:06

Третьим участником атаки на Лондонском мосту был гражданин Италии и выходец из Марокко Юссеф Загба, сообщает британская полиция. Ранее он не привлекал внимания британских спецслужб.

Накануне Скотленд-Ярд назвал имена двух нападавших: это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Оба проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.

Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, мать Загбы проживает на севере Италии, а сам он родился в марокканском городе Фес в 1995 году.

По данным издания, Загба был задержан в аэропорту Болоньи в 2016 году при попытке улететь в Сирию.

Во вторник стало известно имя второй жертвы нападения: это гражданка Австралии Кирсти Боден.

Накануне Скотленд-Ярд сообщил, что 12 человек, арестованных в ходе расследования теракта в Лондоне, отпущены на свободу без предъявления обвинений.

В минувшую субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и напали на прохожих.

В районе рынка Боро-маркет все трое нападавших были убиты полицейскими. Как сообщалось, на всех троих были фальшивые пояса смертников. Судя по фотографиям в социальных сетях, на теле одного из мужчин были закреплены предметы, похожие на баллончики, которые можно принять за самодельные взрывные устройства.

В результате нападения погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые. На данный момент 18 пострадавших остаются в критическом состоянии. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. Об этом сообщает BBC Русская служба.