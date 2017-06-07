В Мьянме пропал большой военный самолет

07.06.2017, 15:22

Военно-транспортный самолет армии Мьянмы пропал с экранов радаров, сообщило министерство обороны страны.

"Связь внезапно оборвалась в 13:35 (10:05 по московскому времени), когда самолет находился 32 км от города Тавой", - говорится в заявлении минобороны Мьянмы.

Самолет направлялся в крупнейший город страны Янгон. Когда связь с бортом пропала, он находился над Андаманским морем.

Власти страны объявили о начале поисково-спасательной операции.

Пожелавший остаться неназванным сотрудник аэропорта города Мьей, из которого вылетел самолет, уточнил, что на борту находятся 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Об этом сообщает BBC Русская служба.