Чиновника Фонда гарантирования вкладов поймали на взятке в $5 миллионов

07.06.2017, 16:22

Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности Украины сегодня, 7 июня, при получении взятки в сумме $5 млн задержала уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.

Сообщается, что злоумышленник разработал преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации.

"$5 млн - цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда, в порядке погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам", - написал Луценко.

Такие действия УК оценивает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНИАН.