Минобороны: Боевики усилили обстрелы на луганском направлении

07.06.2017, 16:34

За прошедшие сутки обстановка в районе проведения АТО обострилась, исключая отрезок фронта на мариупольском направлении. В результате боевых действий, погибших в рядах украинских военных нет, восемь военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, боевики усилили обстрелы позиций ВСУ в первую очередь на луганском направлении. В Станично-Луганском районе около 20:00 боевики открыли огонь из легкого вооружения вблизи железнодорожной станции Донец, а ближе к полуночи - вблизи Станицы Луганской.

В Новоайдарском районе террористы открыли огонь из минометов по Трехизбенке сразу после полуночи.

В Крымском около часа ночи зафиксированы еще два минометных обстрела, а в 05:00 - один гранатометный.

Около 10:00 боевые действия на данном участке фронта возобновились. В течение трех часов оккупанты четыре раза обстреляли Крымское из ствольной артиллерии и дважды - из минометов.

В Попаснянском районе боевые действия продолжались практически в течение всех суток. После 08:00 в течение почти пяти часов боевики вели огонь из пушек и минометов по позициям сил АТО в Новотошковском.

За это время было выпущено около 80 снарядов. украинские военные открывали ответный огонь.

Поздно вечером оккупанты обстреляли позиции ВСУ в Новоалександровке, где выпустили тридцать мин.

В Троицком вечером боевики открывали огонь из минометов, артиллерии и танков.

В течение дня короткие обстрелы из минометов и легкого вооружения состоялись также в Новозвановке, Попасной и Катериновке.

На луганском направлении зафиксировано 32 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 21 - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении российско-оккупационные войска провели обстрел Новолуганского из установки ЗУ-23-2.

Вследствие вражеского обстрела в Новолуганском разрушены два нежилых здания (гараж и сарай). Пострадавших среди гражданских нет.

На горловском периметре обстрелы зафиксированы как днем, так и ночью. В Зайцево и Верхнеторецком оккупанты провели по одной вооруженные провокации из минометов, а также активно использовали легкое вооружение.

Между 17:00 и 19:00 боевики провели минометный обстрел Каменки. По Авдеевке боевики неоднократно открывали огонь из легкого вооружения.

Вчера на донецком направлении произошло 28 обстрелов со стороны врага, шесть из них были из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении боевики использовали тяжелое вооружение редко преимущественно с провокационной целью.

"На крайнем юге направлении, где традиционно чуть ли не ежедневно противник нарушает тишину из запрещенного минского договоренностями вооружение, вчера не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения. В Водяном и Широкино враг активно открывал огонь из легкого вооружения, в том числе и из снайперского оружия", - сказал Лысенко.

По его словам, наиболее горячо вчера было немного севернее - вблизи Чермалык, где противник трижды в течение суток применил минометы, выпуская каждый раз по 2-3 мины. Около 17:00 часов противник также выпустил два снарядаизс реактивной пусковой установки Град-Партизан.

В Марьинском районе боевики выпустили две мины из 82-мм минометов и вели обстрелы из стрелкового оружия и вооружения на БМП в течение полутора часов.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, из них 6 - из тяжелого вооружения.

Беспилотный летательный аппарат среднего радиуса действия (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированном селе Луково (72 км к югу от Донецка, - ред.) зафиксировал грузовики военного типа пророссийских наемников.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.